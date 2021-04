"김어준 제발 떠나라" 뉴스공장 퇴출…현실화 가능성은

'김어준 퇴출' 靑 국민청원 동의 16만명 돌파

실제 퇴출 가능성 희박…서울시 인사권 미치지 않는 독립법인

서울시의회 의원 109명 중 101명 더불어민주당 소속

진중권 "내버려두는 게 좋다…민주당 위기로 몰아넣어"

[아시아경제 한승곤 기자] 4·7 서울·부산 시장 재보궐선거 기간 중 오세훈 서울시장의 내곡동 측량 현장과 생태탕집 방문 의혹을 지속해서 제기한 TBS '뉴스공장' 진행자 방송인 김어준 씨를 해당 방송에서 퇴출해달라는 청와대 국민청원이 청원 사흘 만에 10만 명 이상의 동의를 얻었다. 선거 기간 중 편파방송이 극심했다는 것이 퇴출 촉구의 이유다.

해당 논란에 김 씨 측은 오세훈, 박형준 후보가 연락이 어려워, 오히려 역차별을 당했다고 반박하고 있다. 관련해 현재 TBS는 독립법인이며, 서울시의회 의원 다수가 더불어민주당 소속이어서 김 씨가 실제 퇴출당할 가능성은 희박하다는 분석이 지배적이다.

9일 청원 게시판에 올라온 '김어준 편파 정치방송인 교통방송에서 퇴출해 주세요'라는 제목의 청원 글에 12일 오후 12시 기준 16만명 이상이 참여했다.

청원인은 "서울시 교통방송은 말 그대로 서울시의 교통 흐름을 실시간 파악해서 혼란을 막고자 존재하는 것"이라며 "그러나 김어준은 대놓고 특정 정당만 지지하고 그 반대 정당이나 정당인은 대놓고 깎아내리며 선거나 정치에 깊숙이 관여하고 있다"고 비판했다.

이어 "이런 국민들의 분노로 김어준을 교체하고자 여론이 들끓자 김어준은 차별이라며 맞대응을 하고 있다"며 "교통방송이 특정 정당 지지하는 정치방송이 된 지 오래지만 변질된 교통방송을 바로잡자는 것이 차별인 것인가"라고 반문했다.

앞서 김 씨는 지난 5일 자신이 진행하는 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에서 당시 국민의힘의 오세훈 서울시장 후보와 박형준 부산시장 후보와 관련한 의혹을 제기하는 익명의 제보자 인터뷰를 내보냈다.

또 4·7 재보궐선거 출구조사가 발표된 뒤 '편파방송' 지적을 받자 "(뉴스공장은) 선거기간 동안 오세훈, 박형준 후보를 한번도 인터뷰 못한 유일한 방송일 것"이라며 "끊임없이 연락했는데 안 되더라. 차별 당했다"라고 반박했다. 반론권 보장의 노력을 했으나 보도 당사자들이 거절해, 결과적으로 해당 지적이 일어날 수밖에 없었다는 주장이다.

이런 가운데 실제 김 씨가 이 방송에서 퇴출될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 그러나 결론부터 살펴보면 현실적으로 쉽지 않다. 현재 TBS는 지난 2019년 방송통신위원회의 'TBS 독립법인 변경 허가' 의결에 따라 TBS는 지난해 2월 '서울시 미디어재단 TBS'로 출범했다. 일종의 독립법인으로 서울시의 인사권이 직접적으로 미치지 않는다.

이 같은 독립재단인 TBS의 고위임원은 임원추천위원회가 임명·해임할 수 있다. 임원추천위원회 7명의 임명권은 Δ서울시장(2명) ΔTBS이사회(2명) Δ서울시의회(3명)이 각각 갖고 있다.

이렇다 보니 서울시 의회와 TBS이사회가 동의하지 않는 이상 서울시장의 인사권 의지가 있어도 인사를 마음대로 할 수 없다. 이 같은 상황에서 서울시의회 의원 109명 중 101명이 민주당 소속이라 이들이 김 씨 퇴출에 동의할 가능성은 사실상 없다.

서울시장의 인사권 행사가 어렵고 서울시의회 의원 대부분이 민주당인 상황에서 TBS 고위임원 역시 해당 프로그램의 정치적 편파성을 부인한 바 있어 TBS이사회의 동의 역시 쉽지 않을 전망이다.

이강택 TBS 대표는 지난 2019년 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에 참고인으로 출석해 해당 프로그램의 정치적 편향성 지적을 반박했다. 이 대표는 "사안의 중대성, 시의성, 뉴스가치에 따라 미디어 전문성 논의로 파악하지 정치적 기준으로 좌우를 판단하지 않는다"며 "다만 결과적으로 그렇게 보이도록 영향을 미치는 요인은 있다고 생각한다"고 답한 바 있다.

한편 김 씨 퇴출 여론이 일고 있는 가운데 일각에서는 지금과 같이 김 씨가 방송을 그대로 진행할 수 있도록 하는 것이 정치적으로 국민의힘에 이익이 돌아갈 수 있다는 견해도 있다. 선거 기간 중 김 씨가 보인 일종의 네거티브 전략이 내년 대선에서도 민주당 진영에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다는 판단에서다.

진중권 전 동양대 교수는 지난달 31일자 중앙일보 칼럼을 통해 "순수 정략의 관점에선 그를 내버려두는 게 좋다"며 "당·정·청과 지지층을 초토화시켜 민주당을 위기로 몰아넣는 데에 결정적 역할을 한 게 그다. 대선을 앞두고 그가 말아 먹을 게 아직 많이 남아있다"고 주장했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr