쿠팡플레이, 교육 콘텐츠 강화로 '맘심' 공략

추가 비용 없이 다양한 교육 콘텐츠 이용 가능

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡의 동영상 스트리밍 서비스 쿠팡플레이가 와우 멤버십 회원들을 위해 교육 전용 섹션을 추가하고 국내외 유명 교육 전문 브랜드의 콘텐츠를 추가 공개한다.

쿠팡은 쿠팡플레이에서 키즈 및 성인 프로필에 별도의 교육 콘텐츠 섹션을 구성하고 인기 교육 브랜드와의 제휴를 통해 신규 교육 콘텐츠를 순차적으로 공개한다고 12일 밝혔다. 앞으로 쿠팡 와우 회원들은 기존 교육 플랫폼에서 유료로 제공되던 양질의 교육 콘텐츠를 쿠팡플레이를 통해 무료로 이용할 수 있다.

쿠팡플레이는 지난해 12월 론칭 이래 고객들의 취향과 니즈에 따라 콘텐츠 선택의 폭을 넓히기 위해 해커스, 대교, YBM, EBSLang, BBC 등이 제작하는 교육 콘텐츠를 꾸준히 제공해왔다. 여기서 더 나아가 이번 콘텐츠 개편으로 쿠팡 와우 회원들은 더욱 쉽고 체계적으로 다채로운 교육 콘텐츠에 접근할 수 있게 됐다. 자녀와 함께 온 가족이 즐기고 배우는 영상 콘텐츠 확충을 통해 쿠팡플레이의 활용도가 더욱 높아질 것으로 예상된다.

추가되는 대표적 교육 콘텐츠를 살펴보면 미국 현지 국공립학교 수업에 실제 적용되는 커리큘럼으로서 한국에서도 입소문을 탄 '스콜라스틱 기초 리더스' 전 영상이 공개된다. 또 전국 대다수 초등 교실에서 활용되는 디지털 교과서 플랫폼 '아이스크림'과 미취학 유아 대상 '아이스크림키즈'의 교육용 영상 콘텐츠를 독점 서비스할 예정이다. 비상교육의 초등 교육 콘텐츠 '와이즈캠프'와 중고등 교육 강좌 '수박씨닷컴' 강의 영상 또한 쿠팡플레이가 독점으로 서비스할 예정이다.

김성한 쿠팡플레이 총괄 디렉터는 "쿠팡 와우 회원들이 쿠팡플레이에 접속해 즐거움과 유익함을 동시에 경험할 수 있도록 교육 콘텐츠를 강화하게 됐다"면서 "앞으로도 쿠팡플레이는 고객들의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 더욱 풍성한 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr