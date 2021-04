삼강엠앤티, 3477억원 규모 FPSO 프로젝트 공급계약 체결

[아시아경제 지연진 기자] 삼강엠앤티 삼강엠앤티 100090 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 300 등락률 -1.42% 거래량 901,733 전일가 21,100 2021.04.12 10:26 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[클릭 e종목]"삼강엠앤티, 일본 해상풍력 정책 발표 수혜...목표가 25%↑"“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 글로벌 해운기업(BW OFFSHORE EPC FZE AS COMPANY)과 3477억원 규모의 부유식 생산저장 및 하역(FPSO) 관련 공급계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 계약금액은 최근 매출액(4272억원)의 81.38%에 해당되며, 계약기간은 2023년 5월15일까지다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr