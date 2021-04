"강하고 끈끈한 배구로 새 시즌 우승 도전 할 것"

[아시아경제 박선미 기자]여자프로배구 IBK기업은행 알토스배구단은 2021-22시즌을 이끌어갈 신임 감독으로 서남원(54) 감독을 선임했다고 12일 밝혔다.

서 감독은 1996년 배구 지도를 시작해 국가대표팀 코치와 남·여 프로배구단 감독 등을 역임한 명장으로 평가 받는다. 구단 관계자는 “포용성 있는 리더십으로 팀 분위기를 일신하고 IBK배구단이 단단한 원팀으로 재도약을 하는데 크게 기여할 것으로 보인다”며, “앞으로 본인의 역량을 충분히 펼칠 수 있는 장을 마련해주겠다”고 밝혔다.

서 감독은 “기회를 주신 구단에 감사드린다”며, “체계적인 훈련을 통해 강하고 끈끈한 IBK기업은행만의 팀컬러를 만들어 우승에 도전하겠다”고 각오를 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr