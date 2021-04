강동구 ‘우리아이 지킴이’ 위기아동 상시 발굴·지원

사각지대 아동 발굴-진단-서비스연계 시스템 구축 학대피해 예방...지자체·교육지원청·경찰서·민간기관과 유기적 연계를 통한 상시발굴

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 ‘우리아이 지킴이’ 위기아동 상시 발굴 지원사업을 통해 사각지대 없는 아동친화도시를 향해 박차를 가하고 있다.

2017년부터 시행되고 있는 ‘우리아이 지킴이 지원사업’은 복지 사각지대에 있는 아동을 발굴, 지역의 공공ㆍ민간 등 자원을 활용, 위기 상황을 해결하기 위해 시작된 정책이다.

구는 지난 한 해 동안 경제적 ·심리적 ·사회적 도움이 필요해 의뢰된 116명에 대해 소방서, 경찰서 등 동 단위 자원을 활용, 동(洞)지역사회보장협의체를 중심으로 사례관리를 진행했다.

▲심리 상담 지원 78건 ▲경제적 지원 260건 ▲아동급식 및 위생용품 제공 등 기타 서비스를 총 1604건을 연계, 지역 스스로가 아동을 보호할 수 있는 촘촘한 안전체계를 구축했다.

학교, 보육 시설, 주민, 소방서 등이 만 18세 미만 아동 중 부적응, 방임, 신체ㆍ정서적 학대, 영양결핍 등 경제ㆍ심리ㆍ사회적으로 도움이 필요한 아동을 거주지 동주민센터에 의뢰, 대상자가 발굴된다.

의뢰가 된 가구에 대해서는 아동과 관계된 보호자와 가정 실태를 파악 후 필요 시 동(洞)지역사회보장협의체, 경찰서ㆍ소방서와 함께 가정방문 및 조사를 하고, 동(洞)지역사회보장협의체를 통한 사례회의로 통합적 문제 해결 중심의 서비스 계획 등을 수립, 다양한 민관기관의 후원ㆍ결연, 연계 서비스 및 20개 유형 143종의 공공복지 급여 서비스를 맞춤형으로 제공한다.

아울러, 다양한 민관의 지역 내 자원 활용을 위해 강동경희대병원, 강동송파교육지원청, 강동경찰서, 강동소방서, 강동교육복지센터 등과 연계, 의료비·장학금 지원, 맘ㆍ맘 교육돌봄서비스 등의 서비스를 지원하고 있다.

우리아이 지킴이 사업은 학교, 사회복지시설, 통·반장, 공공기관 등 모든 자원들이 위기아동을 돌보는 지킴이로써 아동학대 사건을 사전에 예방하고 심리ㆍ사회ㆍ경제적 문제를 해결하며 전인적 아동 성장에 기여하려고 한다.

이정훈 강동구청장은 “위기아동 발굴을 위해서는 모든 주민들의 관심이 필요하다”며 “발굴된 위기아동에 대해 지역 내 자원과 함께 적극적으로 개입, 소외되는 아동이 없도록 더불어 행복한 강동구 만들기에 최선을 다하겠다”고 의지를 밝혔다.

