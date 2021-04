호남대 e스포츠산업학과, 게임 대회 등 다양한 취업교육 눈길

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 e스포츠산업학과가 학과 관련 직업에 대한 실전 교육프로그램과 직업소개 특강을 개최하는 등 재학생들의 안정적인 취업과 진로 선택을 돕기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

11일 호남대에 따르면 e스포츠산업학과는 지난 9일 학생들이 직접 대회를 기획하고 운영하는 방식으로 ‘서든어택’ 대회를 개최했다.

이번 대회에선 1, 2학년 혼합팀을 구성하고 자체 심판과 중계에 이르기까지 대회의 모든 과정을 학생들 스스로 수행하며 미래 관련 직업에 대한 충분한 경험을 쌓는 기회를 가졌다.

오는 15일에는 재학생들의 취업과 진로 선택 폭을 넓혀주기 위한 e스포츠 전문가 특강도 이어진다.

이번 특강은 호남대 e스포츠 아레나에서 오후 3시30분부터 시작된다.

스포티즌 e스포츠팀 남윤성 부장이 ▲프로게이머 ▲리그 기획자 ▲심판 ▲리그 PD ▲방송작가 ▲게임 캐스터 ▲전문기자 등 20여개에 달하는 e스포츠 직업 안내와 관련 자격증 취득 방법, 연봉, 전망, 준비법 등을 자세히 소개할 예정이다.

호남대는 대면 강의와 동시에 유튜브 채널 ‘호남대TV’를 통해서도 특강 실황을 중계할 예정이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr