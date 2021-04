성균관대 글로벌창업대학원 2021학년도 후기 입학설명회 개최

14일 오후 7시 자연과학캠퍼스에서 개최

4월22일부터 5월3일까지 원서모집

[아시아경제 이민우 기자] 성균관대 글로벌창업대학원이 2021학년도 후기 신입생 모집을 위한 입학설명회를 개최한다.

성균관대 글로벌창업대학원은 오는 14일 오후 7시 경기도 수원시 자연과학캠퍼스 산학협력센터에서 이 같은 설명회를 개최한다고 11일 밝혔다.

이날 설명회에서는 김경환 성균관대 글로벌창업대학원장이 직접 ▲글로벌창업대학원 연혁 ▲커리큘럼과 장학제도 ▲특별교육프로그램 ▲재학생 창업현황 및 대학원과 밀접하게 협력하고 있는 창업지원단 사업단에 대해 소개할 예정이다.

성균관대 글로벌창업대학원은 ‘창업학’ , ‘창업컨설턴트’ 전문과정으로 운연된다. 2014년 개원 이래 이론과 실무를 겸비한 실전형 창업교육을 통해 이미 36명의 창업가와 61명의 전문 컨설턴트를 배출한 바 있다. 지난해에만 신규 창업가 20명을 배출, 매출 1086억의 투자성과를 일궈냈다.

5학기로 운영되며 분야별 최고 전문가인 교수진을 갖췄고 4차산업 기술분야와 투자유치 역량강화 프로그램 등 체계적인 학습을 지원한다는 설명이다. 재학생은 미국 실리콘밸리와 중국의 심천, 베이징 등의 글로벌 역량강화프로그램에 참여할 수 있다. 창업전담멘토와 연구공간을 지원받을 수 있다. 기업 최고경영자(CEO), 벤처캐피털(VC), 변리사, 컨설턴트 등의 다양한 원우 네트워크가 강점이며 신입생 전원에게 1학기 장학금을 지급한다.

사전신청은 성균관대 글로벌창업대학원 홈페이지에서 가능하다. 원서접수는 오는 22일부터 다음달 3일까지 '유웨이어플라이'에서 가능하다. 입학관련 문의는 성균관대 글로벌창업대학원 행정실로 하면 된다.

