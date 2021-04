타이어 터진 채 불꽃 튀기는 아찔한 도주극, 영화처럼 순찰차가 세웠다

부산경찰청, 뒷바퀴 터진 국산 고급 SUV 몰아 14㎞ 질주한 음주 운전자 추격 검거

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 뒷바퀴 타이어가 터진 채로 14㎞나 스파크를 일으키며 1시간 넘게 도주하던 음주 사고 차량을 경찰이 추격해 세웠다.

부산경찰청에 따르면 20대 운전자 A씨(남)는 제네시스 GV시리즈 차량을 몰고 11일 오전 1시께 음주 상태로 북구 구포동 구남역 부근 도로에서 투싼 등 2대를 들이받은 뒤 동서고가도로 방향으로 도주했다.

피해 운전자는 도주차량을 쫓아가면서 112 신고했다. 경찰 112종합상황실은 예상도주로에 순찰차량을 배치하면서 도주 차량을 추적했다.

양정지구대 순찰차가 조수석 뒷바퀴가 없는 채로 노면에 불꽃을 일으키며 고속으로 질주하는 도주차량 발견해 2km가량 추적한 끝에 운전자를 검거했다.

사고장소에서 도주장소까지 거리는 14㎞나 됐다.

이날 오전 2시 15분께 연제구 거제동 현대아파트 앞 주택가 도로에서 뒷타이어가 완전히 터진 채로 이 차량은 공포의 질주를 끝내고 아찔한 뒷바퀴 모습(사진)을 드러냈다.

경찰은 음주측정을 수차례 거부했고, 도주하는 등 도로교통법과 특정범죄가중처벌법 위반 혐의를 적용해 A씨를 현행범으로 체포해 조사 중이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr