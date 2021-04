주식 100억 이상 슈퍼리치 2800명...700명은 일반개인투자자

[아시아경제 박지환 기자] 국내 주식을 100억원 이상 보유한 '슈퍼리치'가 2800명에 달하는 것으로 나타났다. 이 중 700여명은 일반 개인투자자로 집계됐다.

11일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 말 기준 보유 주식 가치가 100억원이 넘는 주주는 총 2800명에 이르렀다. 2019년 2200명보다 600명(27.0%) 증가한 규모다.

이들이 보유한 전체 주식은 2019년말 181조6000억원에서 지난해말에는 241조5000억원으로 59조9000억원(33.0%) 증가했다. 1인당 평균 보유액도 825억원에서 862억원으로 4.5% 늘었다.

슈퍼리치 인원은 전체 개인투자자 919만명 중 0.03%였다. 하지만 보유한 주식 규모는 개인 전체 규모 662조원 중 36.5%를 차지했다.

슈퍼리치 4명 가운데 3명은 상장사 최대주주 또는 친인척 등 특수관계인으로 구성됐다. 에프앤가이드에 따르면 지난해말 기준 100억원 이상 주식을 보유한 상장사 최대주주 및 특수관계인은 2100명이다. 2019년 1700명 보다 400명 증가했다.

상장사 최대주주 등을 제외한 100억원 이상의 주식을 보유한 일반 개인투자자는 700명으로 나타났다. 2019년말에는 500명이었으나, 지난해에는 200명이 더 증가했다.

100억원 이상 주식 보유자 가운데 최연장자는 100세로 추정됐다. 셀트리온 최대주주의 친인척인 이종관(1922년생)씨는 셀트리온 주식 192억원어치를 보유한 것으로 알려졌다.

최연소자는 반도체 소재업체인 솔브레인홀딩스 정지완 회장의 손녀 정모(2013년생)양이다. 정양은 올해 9살로 보유한 솔브레인 주식 가치는 582억원 규모로 나타났다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr