[포토]이승로 성북구청장 저출산 극복 메시지 동참

이승로 성북구청장 ‘저출산 극복 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’ 한 목소리...엄태준 이천시장 지목 받아 6일 동참

[아시아경제 박종일 기자] 이승로 성북구청장이 6일 참여형 캠페인 ‘저출산 극복 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’에 참여했다.

‘저출산 극복 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’는 저출산이 가져올 국가 위기를 연대와 협력을 통해 극복하고자 ‘함께 일하고, 함께 돌보고, 함께 지키고, 함께 행복한 대한민국’을 만드는데 국민 모두 동참하자는 뜻에서 지난 2월 충청남도에서 시작됐다.

엄태준 이천시장의 지목을 받아 이번 챌린지에 참여한 이승로 구청장은 “저출산과 고령화로 심각한 인구 위기를 겪고 있는 현재, 저출산 극복을 위해서는 적절한 정책과 국민의 동참 이 두 가지 모두가 필요하다”며 “성북구는 주거비 부담으로 출산을 미루는 가정을 위해 신혼부부의 부담을 줄이고자 맞춤형 공공임대주택을 공급하고 있으며 모든 세대가 행복한 도시는 만드는데 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편 성북구는 2021년 초등 방과후 돌봄시설인 우리동네 키움센터 3개소를 신규 개소하여 5개소를 운영 중이며, 연내 6개소 추가 개소를 앞두고 있어 가정 내 양육부담을 완화하고 촘촘한 온종일 돌봄 체계를 구축하는 등 아이 낳고 키우기 좋은 성북 조성을 위해 적극 노력하고 있다.

