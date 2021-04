직원들이 손수 장농 안을 ‘뒤졌다’ … 새울원자력 제2건설소, 의류 나눔행사

자발적 참여로 100여점 모아 서생면 아동센터에 선물

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 이상민) 제2건설소(소장 강영철)는 9일 울산 울주군 서생면 지역아동센터에 의류와 잡화 100여점을 기부했다.

이날 전달한 물품은 성장기 자녀를 둔 직원들의 자발적 기부로 모은 것이다. 직원들 사이에 지역사회를 위한 나눔 문화를 확산시키는 의미도 더했다.

새울본부 제2건설소 강영철 소장은 “직원들이 스스로 낸 아이디어에 따라 기부를 하면서 서로를 웃음 짓게 만든 것 같다”며 “지역의 꿈이고, 미래인 아이들이 웃으며 자랄 수 있게 항상 옆에서 도울 것”이라고 말했다.

2019년부터 서생면 지역아동센터에 후원 활동을 하고 있는 새울본부 제2건설소는 다양한 방안으로 다문화가정 아동 돕기 운동을 전개하고 있다.

새울본부 관계자는 “지역사회 나눔 문화 확산에 앞장서 지역사회 체감형 사회공헌 활동을 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr