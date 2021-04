[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 70대 남성이 시내 야산 등산로에서 수차례 흉기에 찔려 숨진 채 발견된 사건의 실마리가 일주일째 풀리지 않고 있다.

10일 부산 경찰에 따르면 지난 3일 서구 등산로 체육공원에서 70대 남성 A씨가 숨져 있는 것을 등산객이 발견해 신고했다.

A씨는 몸에 여러 차례 찔린 흔적이 발견됐고, 피를 많이 흘렸던 것으로 알려졌다.

경찰은 곧 타살로 보고 수사에 돌입했다.

사건 현장이 산속이어서 CCTV가 확보되지 않아 수사에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

7일이 지난 현재까지 용의선상에 오른 인물도 없는 것으로 전해져 등산로 인근 주민의 불안감이 커지고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr