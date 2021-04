[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대는 4월 9일 대학본부경영관 107호에서 학교법인 동명문화학원의 건학 44주년 기념식을 했다. 참석자 제한 등 방역수칙에 따라 진행된 이 행사에서 30년 근속자에 대한 시상식 등이 이뤄졌다.

