[단독]서울시, 지하철 집진 시설 관련 서울교통공사 기관경고...전 기술본부장 수사의뢰

서울시 지하철양방향 집진기 및 역사환기시스템 설치 태만 및 업체 관여 의혹 혐의 적발

단독[아시아경제 박종일 기자] 서울시가 서울 지하철 양방향 집진기 및 역사환기시스템 설치와 관련, 서울교통공사(사장 김상범)에 대해 기관경고를 내려 주목된다.

또 L 기계처장 해임 권고와 함께 K 전 기술본부장(퇴임)에 대해 수사의뢰하는 등 중징계 조치를 내렸다.

담당 직원들에 대해서도 정직 등 다양한 징계가 내려졌다.

서울시는 2018~2019년 미세먼지가 심해 박원순 시장이 본부장을 맡으며 미세먼지 저감 조치를 대대적으로 벌였다.

이에 따라 서울시는 물론 정부에서도 추경을 만들어 서울교통공사에 예산을 내려보내며 서울지하철을 이용하는 서울시민과 수도권 시민의 건강 챙기기에 나섰다.

그러나 서울교통공사는 고작 1억원의 예산만 투입하는 등 공사를 하지 않은 것으로 감사 결가 적발됐다.

이런 사실은 지난해 11월19일 평가담당관이 조사한 이후 12월부터 본격적인 감사를 벌여 확인돼 9일 감사위원회를 열어 확정했다.

김상범 서울교통공사 사장은 오는 15일 오세훈 시장에게 업무 보고를 앞두고 있어 이번 감사 결과에 대한 지적이 다시 한 번 있을 것으로 것으로 보인다.

