서울시, '공공의료 강화' 우수의사 유치…보수 최대 40% 인상

만성적인 의료인 부족문제 해소해 감염병 신속대응, 양질의 공공의료서비스 제공

연봉 최대 1억 4500만원까지 인상, 진료과목·경력별 차등 둬 처우수준 현실화

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 만성적인 의료인력 부족문제를 해소하고 코로나19 같은 감염병에 신속하게 대응하기 위해 우수 의료인력 유치에 나선다.

12일 서울시는 올해 첫 정규채용으로 시립병원, 보건소 등의 수요조사를 통해 공공의사 26명을 신규 채용한다고 밝혔다. 서울시는 올해부터 채용 방식을 의료기관별 수시채용에서 연 2회(상·하반기) 정기 채용으로 전환하고 보수도 올해 신규채용부터 최대 40% 인상(최대 1억4500만 원)해 현실화한다. 연봉 책정도 진료과목별, 경력별로 차등을 두는 방식으로 개선해 의료진 처우를 획기적으로 개선할 방침이다.

공공의료기관 의사부족 문제는 신속한 감염병 대응과 양질의 공공의료 서비스 제공과 직결된다. 그러나 공공의료기관은 민간에 비해 보수가 낮고 채용시기의 예측가능성도 떨어진다는 점 등 때문에 의사들의 관심도가 상대적으로 낮았다. 최근 3년 서울시 공공의료기관 의사 결원율은 11%, 올해 현재 결원율은 12.6%(정원 348명, 결원 44명)로 만성적인 인력부족에 시달리고 있다.

올해 공공의사 채용에서 달라지는 것은 ‘채용방식’과 ‘보수’ 두 가지다. 채용방식은 각 의료기관별로 결원이 발생하면 수시 채용하던 방식에서 서울시 인재개발원에서 정기적으로 일괄 채용하는 방식으로 전환해 응시자들이 채용 일정을 미리 예측하고 사전에 준비할 수 있도록 한다.

보수는 기존보다 연 600만~5500만 원씩 인상(최대 40%)되고 연봉책정도 진료 과목과 상관없이 근속연수를 기준으로 하던 방식에서 진료 과목별, 경력별로 차등 적용된다. 전문의 연봉은 진료과목에 따라 1억1000만~1억4500만원, 일반의 연봉은 7700만~1억200만원이다.

특히 시립병원별 특수·중점 진료 분야는 연봉 책정 기준 하한액의 150~200%를 적용해 기존 보수보다 최대 5500만원이 인상된다. 기존에는 신규채용시 진료과목의 특성을 반영하지 않고 연봉책정 기준하한액의 110~120%를 일괄적으로 적용해 우수한 의료인력을 유치하는 데 어려움이 있었다.

올해 첫 정기채용은 12일부터다. 시립병원 등 9개 기관 11개 분야 공공의사 26명(전문의 17명, 일반의 8명, 한의사 1명)을 모집한다. 응시자는 희망하는 기관을 지정해 응시할 수 있으며, 최종 선발된 의사들은 6~7월부터 근무를 시작한다.

응시원서는 26~28일 서울시 인재개발원에 우편(등기)으로 접수하면 된다. 자세한 내용은 서울시청 및 서울시 인재개발원 홈페이지(https://hrd.seoul.go.kr), 서울시 인터넷원서접수센터(https://gosi.seoul.go.kr), 의사 전용 커뮤니티 메디게이트(www.medigate.net)에 게시된 공고문을 확인하면 된다.

한편 서울시는 ‘공공의료’에 대한 의료진과 시민들의 이해를 돕기 위해 공공의료 현장에서 활동하고 있는 의료진의 인터뷰를 통해 공공의료인의 실제 근무환경을 소개하는 영상을 제작했다. 서울시·인재개발원 홈페이지와 서울시 유튜브를 통해 공개한다. 유튜브에서 ‘서울시 공공의료기관 의사’를 검색하면 된다.

