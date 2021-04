[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주에서 전남 순천 확진자 관련 1명이 확진됐다.

9일 광주광역시에 따르면 이날 오후 6시 기준 전남 947번 확진자 관련 1명(광주 2234번)이 지역감염자로 추가됐다.

광주 2234번은 순천에 거주하는 전남 947번의 자녀다.

그는 지난 3일 순천에 들려 전남 947번과 접촉한 것으로 조사됐다.

전날 확진 판정을 받은 전남 947번의 감염경로는 아직 알려지지 않았다.

방역당국은 지역 간 감염 확산을 차단하기 위해 추가 접촉자 파악에 주력하고 있다.

광주 지역 누적 확진자는 2234명으로 늘었다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr