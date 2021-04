이마트, 에어컨 등 여름상품 수요 급증…할인 행사 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 한낮 기온이 20도에 육박하는 초여름 날씨가 계속되면서 여름 상품 수요가 급증하고 있다. 이마트는 지난달 1일부터 이달 8일까지 여름 상품 매출을 분석한 결과 에어컨, 써큘레이터, 참외, 수영복 등 여름 상품 매출이 크게 증가했다고 11일 밝혔다.

이마트에 따르면 해당 기간 에어컨 매출은 전년동기대비 52.2% 증가했다. 필수 여름 가전으로 자리 잡은 써큘레이터 역시 전년 대비 168.7% 증가했고, 세컨드 에어컨으로 부상한 이동식 에어컨의 경우 144% 신장했다.

이마트는 여름 가전 얼리버드 수요를 선점하기 위한 할인행사를 준비했다. 4월 한 달간 삼성, LG 등 21년 신상품 에어컨을 행사카드로 구매 시 최대 20만원 할인과 금액대별 추가 상품권을 증정한다. 또한 점포별로 보유 중인 에어컨 기존 모델과 진열상품 등 총 800여대를 최대 30% 할인된 특별 할인가에 판매한다.

이마트 관계자는 “3월부터 이어진 초여름 날씨에 에어컨 등 냉방 가전 구매 시기가 빨라지고 있다”며 “일찌감치 에어컨을 구매하려는 얼리버드족을 위해 여름까지 다양한 할인 행사를 기획하겠다”고 말했다.

