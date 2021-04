“봄나들이 오세요”…유통업계, 다양한 이벤트·할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 유통업계가 봄을 맞아 다양한 이벤트와 할인 행사 등 마케팅에 박차를 가하고 있다.

10일 업계에 따르면 롯데아울렛은 키즈 상품부터 레저 상품까지 봄맞이 쇼핑 행사들을 선보인다. 파주점에서는 오는 18일까지 파주라기 공룡 테마파크 2주년을 기념해 특별한 프로모션을 준비했다. 마이클코어스, 아디다스, 리복, 골든듀 등 80여개 브랜드가 참여해 기존 할인률에 10~30% 를 추가 할인하는 혜택을 제공한다. 나이키와 프레드페리는 최대 70% 할인된 특가 상품을 판매한다.

기흥점에서는 오는 11일까지 여성 의류 브랜드 모조에스핀, 아이잗바바, 데무, 루치아노최 등 총 14개 브랜드가 참여하는 더블 쇼핑 위크를 진행해 기존 할인에 5~20% 추가 할인 혜택을 제공한다. 또한 이천점은 오는 14일까지, 기흥점은 21일까지 테팔 패밀리 세일을 진행해 다양한 가전 상품 및 주방용품들을 40~70% 할인 판매한다.

홈플러스는 오는 21일까지 전국 매장에서 홈리빙·인테리어를 테마로 ‘리빙 블라썸’ 기획전을 진행한다. 이번 행사에서는 최대 50% 할인 혜택을 제공하고, 5·10만원 이상 구매하면 5000원·1만원 상품권도 증정한다. 대표 상품으로는 꽃처럼 화사한 색상으로 주방을 환하게 만들 체리 블라썸을 주제로 네오플램 블라썸 IH 엑스트리마코팅 궁중팬·프라이팬, 핑크 블라썸 IH 세라믹양수냄비, 썬터치 핑크블라썸 가스레인지 등이 있다.

침구류도 할인 판매한다. 행사카드 결제 시 홈플러스 시그니처 이불과 The Home 이불은 40% 할인되고, 홈플러스 시그니처 및 The Home 패드는 30% 할인해준다. 숙면을 위한 베개솜 4종도 40% 할인 판매한다.

전자랜드는 오는 30일까지 봄맞이 ‘언택트 꽃놀이 이벤트’를 연다. 행사 기간 전자랜드는 공식 온라인 쇼핑몰 프로모션 페이지 내의 행운의 꽃 찾기와 이벤트 소문내기에 참여한 고객들에게 트렌디한 워너비 아이템을 경품으로 증정한다. 행운의 꽃 찾기는 이벤트 페이지의 행운의 꽃밭에서 좋아하는 꽃을 클릭해 꽃 메시지를 확인 후 경품을 오픈한 고객 중 추첨을 통해 샤넬 명품백(1명), 전자랜드 1만 포인트(1000명), 배스킨라빈스 또는 파리바게트 3000원 상품권(2000명)을 증정한다.

전자랜드 관계자는 “언택트 소비가 대세로 자리잡으면서 전통적인 오프라인 유통 강자 전자랜드도 온라인 쇼핑몰의 UX와 UI를 개선하는데 많은 역량을 쏟고 있다”며 “온라인 쇼핑몰에 방문하셔서 언택트 꽃놀이를 즐기고, 필요한 가전들도 둘러보시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr