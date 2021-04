범부처 신산업 전략지원TF 출범…"기술기반 신산업 발굴·지원"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부는 9일 정부서울청사에서 이억원 기획재정부 1차관 주재로 '신산업 전략지원 태스크포스(TF)' 킥오프 회의를 열고 TF 운영 방안을 논의했다고 밝혔다.

TF는 코로나19, 탄소중립 선언 등으로 촉진된 사회·경제구조 및 기술 급변에 대응해 기술기반 신산업을 발굴하고 지원하기 위해 범부처 차원에서 구성됐다.

TF는 민간 투자 방향, 사회·경제적 파급효과, 성장 가능성, 경쟁력 등을 고려해 지원대상 산업을 발굴하기로 했다. 신산업별 기술 수준·시장 상황 분석 등을 바탕으로 해당 산업을 키우기 위해 가장 필요한 '핵심 프로젝트'를 추진할 예정이다.

운영 과정에서 민간의 주도적 혁신을 촉진할 방침이다. 정부는 대한상공회의소 등 정책협의회를 통해 민간과 상시 소통하며 적극 지원한다.

클라우드, 블록체인, 지능형 로봇, 디지털 헬스케어, 메타버스 등 5개 분야의 작업반별 주무 부처는 세부 운영계획을 발표했다. 주무 부처 1급(반장)과 관계부처, 연구기관 등으로 구성되는 작업반에선 이달 중 반별로 1~2회 회의를 열어 정책 의견 수렴을 해 대책을 마련한 뒤 이를 추진할 예정이다.

기재부 관계자는 "TF를 통해 발굴한 산업전략 및 핵심과제는 혁신성장전략회의를 통해 순차적으로 발표할 계획"이라고 말했다.

