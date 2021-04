[비트코인 지금]7400만원대로 반등…“상승세 이어간다” vs “중국·북한 악용 가능성”

[아시아경제 공병선 기자] 대표 가상통화(암호화폐) 비트코인이 7400만원대로 반등했다. 비트코인이 추가 상승할 것이란 전망이 나오는 한편 중국과 북한이 악용할 수 있다는 가능성도 제기됐다.

국내 가상통화 거래소 업비트에 따르면 9일 오후 1시52분 기준 비트코인은 전날 대비 0.97% 하락한 7458만원을 기록했다. 전날 7000만원대까지 떨어졌지만 이후 반등했다.

미국 대형 자산운용사 피델리티의 톰 제솝 대표는 비트코인이 상승세를 이어갈 것이라고 주장했다. 8일(현지시간) 제솝 대표는 미 경제매체 마켓워치와의 인터뷰에서 “제도권에서 비트코인을 채택하는 등 가상통화는 전통적 금융권으로 가는 고비를 넘어서 이젠 변곡점에 위치했다”며 “통화 완화 정책이 이어지는 한 비트코인이 대안 투자수단으로 제시되고 상승세는 이어질 것”이라고 말했다.

미국 정부가 쉽사리 가상통화 시장을 규제하지 못할 것이란 관측도 나왔다. 지난 7일 헤스터 피어스 미 증권거래위원회(SEC) 위원은 마켓워치 주최 토론회에서 “미국은 다른 국가보다 가상통화를 늦게 다루기 시작했으며 이미 미 정부가 가상통화를 금지할 수 있는 시기는 지났다”며 “가상통화 시장을 막으려는 시도는 어리석은 것”이라고 주장했다.

하지만 중국의 비트코인 매수세를 고려해 규제해야 한다는 목소리도 나왔다. 지난 7일 미 경제매체 CNBC에 따르면 피터 틸 팰런티어테크놀로지 회장은 리처드닉슨재단 주최 회의에서 “비트코인은 중국이 미국을 대적하기 위한 금융무기로 쓰일 수 있다”며 “미국은 중국의 비트코인 매수세를 단호히 대처해야 한다”고 말했다. 이에 대해 미 경제매체 블룸버그는 틸 회장이 비트코인에 대한 규제 강화를 촉구한 것이라고 분석했다.

북한이 가상통화 시장의 익명성을 악용하고 있다는 지적도 나왔다. 9일 애런 아놀드 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회 위원은 보이스오브아메리카 방송을 통해 “북한의 수입원 중 가상통화 해킹이 상당 부분 차지하며 해킹 기술이 갈수록 정교해지고 있다”며 “앞으로도 해킹을 지속해나갈 것”이라고 지적했다. 지난달 31일 공개된 유엔 안보리 대북제재위 전문가패널 보고서에 따르면 북한은 2019년부터 지난해 11월까지 비트코인 3억1640만달러(약 3553억8700만원)가량을 훔친 것으로 알려졌다.

