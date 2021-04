창원시, '태양광 주택' 올해 600가구 설치 … 2024년까지 1만 가구 목표

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 태양광 이용 주택 1만 가구 달성을 목표로 올해도 태양광 보급 사업을 추진한다고 9일 밝혔다.

2008년부터 시작된 태양광 이용주택은 매년 400~500가구씩 꾸준하게 확대돼 현재까지 7300가구가 설치 완료했다. 2024년까지 1만 가구 달성을 눈앞에 두고 있다.

올해 태양광 이용주택 보급 목표는 600가구다. 시 전역 개별 주택 350가구, 마산합포구 구산면 일원 마을 단위사업 250가구가 보급 추진된다.

개별 신청자는 보조금을 지원받아 시공비의 30%를 부담해 설치할 수 있으며, 가구당 부담액은 135만원 정도이다. 창원의 태양광 이용 주택 1만 가구가 완료되면 하루 1434t의 이산화탄소 배출이 감소한다.

또한 연간 8200t의 석유 사용 대체효과가 있다. 주택에 설치된 태양광 발전시설은 전기 요금을 최대 80%까지 감소시킬 수 있어 시민들의 관심이 높은 사업으로 손꼽힌다.

김부식 경제살리기과장은 "태양광 발전시설은 탄소 중립과 기후 위기 대응에 가장 유력한 신재생에너지로 접목할 수 있고, 창원지역에서 활용할 수 있는 효과적인 청정에너지원으로 자리를 잡아가고 있다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr