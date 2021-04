"초등학교 놀이문화 개선 지원"…KB증권, 세이브더칠드런과 맞손

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 놀이문화에 적합한 학교 환경 조성을 위해 비정구기구(NGO) '세이브더칠드런'과 손 잡았다.

KB증권은 지난 6일 서울 영등포구 여의도 KB증권 본사에서 세이브더칠드런과 이 같은 '무지개교실' 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다. 이날 자리에는 박정림, 김성현 KB증권 각자대표와 정태영 세이브더칠드런 사무총장 등이 참석했다.

KB증권은 이번 업무협약을 통해서 기존 지역아동센터 환경개선 사업을 넘어 학교놀이 환경개선사업으로 확대해 초등학교 내 놀이공간 조성 및 놀이문화 개선 등을 지원할 방침이다. 전국 초등학교 중 3곳을 선정해 ‘무지개교실’을 진행하기로 결정했다. 무지개교실은 취약계층 아이들의 교육환경을 개선하는 KB증권의 대표 사회공헌사업이다. 2009년부터 시작하여 국내·외 총 18개소를 개관했다.

박 대표와 김 대표는 "아동의 여가 및 놀 권리를 위한 친화적 학교 환경 조성을 위해 각 지자체와 개별학교 지역사회와의 협력을 통한 동반성장과 ESG(환경·사회·지배구조)에 기반한 사회적 가치 창출 도모를 위해 적극 앞장서겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr