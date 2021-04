경남제약, 하루 1포로 부족한 단백질 채울 수 있는 ‘결프로틴 플러스’ 출시

[아시아경제 유현석 기자] 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 7,090 전일대비 110 등락률 +1.58% 거래량 41,382 전일가 6,980 2021.04.09 09:52 장중(20분지연) 관련기사 경남제약, '링거라이트액' 전국 대학·종합병원에 공급경남제약, '레모나' 모델 걸그룹 트와이스 발탁…"다양한 온·오프라인 활동 진행 예정"경남제약, 지난해 매출 709억으로 전년比 58.3% 증가… “역대 최대” close 은 부족한 단백질을 간편하게 섭취할 수 있는 신제품 ‘결프로틴 플러스’를 출시하고 오는 12일 롯데홈쇼핑에서 론칭 방송을 진행한다고 9일 밝혔다.

‘결프로틴 플러스’는 국민 비타민C 브랜드 ‘레모나’로 잘 알려진 경남제약과 양·한방 통합의학 박사 박주홍 원장이 제품 공동 개발 양해각서(MOU) 체결을 통해 개발된 제품이다.

‘결프로틴 플러스’는 식약처 기능성 인정 건강기능식품으로 동·식물성 단백질에 칼슘, 마그네슘, 비타민 D, 비타민 B6, 아연 등 기능성 원료 6종이 함유됐다. 프랑스산 달팽이 뮤신과 독활, 한방 원료인 홍화씨 추출 분말 등 각종 프리미엄 원료를 더했다.

‘결프로틴 플러스’는 분말 형태의 제품으로 하루 1포(36g)를 타 한 잔을 마시면 단백질 20g과 칼슘 420mg, 마그네슘 110mg 등을 맛있고 간편하게 섭취할 수 있다.

경남제약 관계자는 “신체 조직의 필수 구성 성분인 단백질은 나이가 들면서 점차 감소하므로 고함량 단백질을 꾸준히 섭취하는 것이 좋다”라며 “단백질에 5종의 기능성 원료를 더한 ‘결프로틴 플러스’로 온 가족 건강을 챙기시길 바란다”고 말했다.

‘결프로틴 플러스’는 출시와 함께 롯데홈쇼핑 론칭 방송으로 판매될 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr