제주항공, 무안~제주노선 주 2회 운항…편도 운임 9900원부터

제주항공은 오는 29일부터 '무안~제주' 노선에 대해 주 2회 운항을 시작한다고 9일 밝혔다.

무안~제주 노선의 운항 스케줄은 무안에서 출발하는 제주행의 경우 금요일 오전 7시10분, 월요일 오전 6시40분에 출발하며 제주발 무안행은 목요일 오후 7시35분, 일요일 오후 7시30분에 각각 출발하는 일정이다.

제주항공은 무안~제주노선 운항을 기념해 유류할증료 및 공항시설사용료 등을 포함 편도총액운임 기준 9900원부터 판매하는 항공권 특가 이벤트를 9일 오전10시부터 진행한다.

특가 항공권은 이날부터 오는 25일까지 제주항공 홈페이지와 모바일 앱 또는 모바일 웹에서만 예매할 수 있으며, 예약상황에 따라 조기 마감될 수 있다.

왕복 항공권 구매 시 최대 8000원까지 할인 받을 수 있는 쿠폰을 제공하는 이벤트도 진행한다. 고객들은 프로모션 페이지를 통해 쿠폰을 다운받아 결제시 사용할 수 있으며 왕복 항공운임 5만원이상 10만원이하 결제 시 3000원, 5만원 이하 결제 시 2000원을 할인 받을 수 있다. ‘플라이백플러스’ 운임을 선택하고 10만원이상 결제시에는 8000원을 즉시 할인 받을 수 있는 쿠폰도 제공한다.

제주항공은 봄철 제주를 찾는 여행객이 증가함에 따라 제주여행을 계획하는 고객들의 편의를 위해 제주기점 국내선 운항을 지속적으로 확대하고 있다. 지난 4일과 5일에는 이틀 연속으로 제주기점 하루 기준 역대 최다 운항편수인 101편을 운항했으며 이결과 지난 4일에는 일일 역대 최다 여객수인 1만7029명을 수송한 바 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr