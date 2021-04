오아시스마켓 "제휴 신한카드 혜택, 온라인 이어 오프라인까지 확대"

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓이 신한카드와 손잡고 '오아시스 신한카드'의 혜택을 강화한다.

오아시스마켓은 전국 오프라인 매장에서 '오아시스 신한카드'로 결제 시, 정가가 4500원인 제주청정 무항생제우유(900㎖)를 100원에 판매하는 '신한카드 100원 이벤트'를 진행한다고 9일 밝혔다.

온라인 행사에 이어 오프라인 매장으로도 프로모션을 확대한 것이다. 온라인에선 '오아시스 신한카드'로 3만원 이상 결제 시 2만포인트 증정, 10만원 이상 결제 시 8만원 캐시백 증정 등 행사를 하고 있다.

오아시스마켓과 신한카드가 지난해 11월 출시한 '오아시스 신한카드'는 새벽배송업계의 유일한 제휴카드다. '오아시스 신한카드'를 이용해 오아시스 온·오프라인 매장에서 상품 구매 시 전월 실적에 따라 결제액의 15%(최대 3만원)를 할인 받을 수 있다. 이 혜택은 월 최대 4회까지 제공되며 일 1회, 할인 전 이용금액 1회 5만원까지 적용된다.

오아시스마켓은 "코로나19에도 온라인·오프라인에서 꾸준한 매출 신장을 이루고 있다"며 "이에 지난 1월20일 등촌점을 신규 오픈했다"고 말했다. 이에 따라 오프라인 매장은 2015년 13개에서 현재 39개로 3배 증가했다. 오아시스마켓은 "앞으로도 오프라인 매장을 지속 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

