홍남기, IMFC서 쿼타 증액 합의 강조…"저소득국 대출 접근성 높여야"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 국제통화금융위언회(IMFC)에 참석, 쿼타 증액의 필요성을 강조했다.

9일 기획재정부에 따르면 전날 저녁 비대면으로 개최된 IMFC에 홍 부총리는 한국 이사실 소속 국가들을 대표해 참석했다. 한국 이사실은 한국, 호주, 뉴질랜드, 몽골 등 15개 국가들로 구성됐으며, 한국과 호주가 2년 주기로 이사직을 교대 수임하고 있다.

이번 회의에는 미국, 일본, 독일, 중국 등 IMF 이사국 재무장관 또는 중앙은행 총재, 경제협력개발기구(OECD)ㆍ세계무역기구(WTO)ㆍ유럽중앙은행(ECB)ㆍEU 집행위원회ㆍ금융안정위원회(FSB) 등 주요 국제기구 대표들이 참여해 ▲세계경제 동향 및 ▲정책과제 ▲코로나 위기를 극복하기 위한 IMF의 역할에 대해 논의했다.

이날 회의에서 홍 부총리는 저소득국 경제회복 지원을 위한 쿼타 증액의 필요성을 강조하는 한편, 글로벌 금융시장 안정성 제고와 포스트 코로나 시대 대비를 위한 구조개혁 지원 등을 언급했다. 그는 "저소득국의 유동성 부족 문제 해결이 긴요하다"면서 회원국들의 SDR 일반배분(6500억달러) 방안 구체화 요청에 대한 환영의 뜻을 밝혔다. SDR은 IMF가 창출하는 국제통화단위로, 회원국이 담보없이 필요한 가용통화를 인출할 수 있는 권리를 말한다. 이를 통해 코로나19 위기 극복을 위한 글로벌 유동성 공급이 필요하다는 설명이다.

홍 부총리는 이어 "저소득국의 현 IMF 대출제도에 대한 접근성이 제고돼야 한다"면서 "IMF가 양허성 대출(PRGT) 개편을 추진하는 것을 적극 지지한다"고 강조했다. 또한 "IMF가 충분한 대출재원을 확보하는 것이 중요하다"며 "16차 쿼타일반검토를 통해 쿼타 증액에 대한 조속한 합의가 도출되길 기대한다"고 역설했다.

금융시장 안정성 문제와 관련해서는 "주요국의 통화정책 정상화 및 인플레이션 우려 등에 따라 금융시장 및 국경간 자본유출입 변동성이 확대될 수 있다"면서 "IMF의 자본유출입에 대한 기관견해 검토는 매우 시의적절하다고 언급하며 한국도 이를 지지한다"고 말했다. 아울러 "코로나와 같은 전방위적 영향을 미치는 위기를 극복하기 위해서는 글로벌 금융안전망(Global Financial Safety Net)인 IMF와 CMIM 등 지역금융안전망(Regional Financial Safety Net)의 연계가 중요하다"면서 "감시활동, 정책권고 분야에서 협력이 보다 강화될 수 있도록 ASEAN+3 공동의장국인 한국이 앞장서 지원하겠다"고 설명했다.

이밖에 디지털, 그린 경제로의 전환을 강조, "IMF가 그린·디지털 경제 전환에 따른 거시경제 영향을 분석하고, 각국 상황에 부합하는 적절한 정책 권고를 제시함에 있어서 선도적인 역할을 수행해야 한다"며 한국판 뉴딜 추진 등 포스트 코로나를 대비한 구조개혁 사례를 소개하기도 했다.

이에 앞서 회원국들은 최근 전례없는 각국 정책 대응으로 참가국들이 빠른 경제회복세를 보이고 있다고 평가하면서도, ▲국가간 불균등 회복(divergent recovery) 심화 ▲코로나 재확산 ▲백신 생산·보급 지연 등 팬데믹 전개 관련 불확실성 등에 대한 인식을 공유했다. 화적 재정·통화정책에 따른 자산가치 급등, 기업부채 급증 등 금융 부문 취약성도 확대되고 있다는 지적도 나왔다.

이에 대한 정책 대응 방향으로는 백산 생산·보급 촉진을 위한 국제협력 강화와 확장적 재정·통화정책 유지와 금융 부문 취약성 대응을 강조했고, 기후변화 대응과 디지털경제 활성화 등을 통해 잠재성장률을 높이고 포용적 성장도 강화해야 한다는 데에 인식을 같이했다.

참가국들은 회원국의 완전한 위기 극복을 위한 지원 방안으로 ▲SDR 일반배분 방안을 구체화 하고 ▲IMF 대출제도 개혁 및 채무 탕감 등을 통한 저소득국 지원 ▲국가별 경제 상황을 반영한 정책 제언 ▲16차 쿼타일반검토 진행 등을 제시했다.

