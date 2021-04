대교, 느린 학습자 위한 전문 서비스 ‘마이페이스’ 출시

심리·정서·인지 문제 및 경계선 지능 학생 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 대교는 느린 학습자를 위한 전문 교육서비스 ‘마이페이스’를 선보인다고 9일 밝혔다.

대교에 따르면 ‘마이페이스’는 심리·정서·인지 등 문제로 학습에 어려움을 갖는 학생들을 위한 전문 1:1 교육서비스다. 학습 부진으로 고민하는 학생들과 경계선 지능을 가진 학생들을 돕기 위해 출시됐다.

특히 이번 교육서비스는 대교문화재단과 서울시 교육청의 업무협약 및 아시아 1호 SIB(사회성과보상) 사업인 ‘서울시 그룹홈 경계선 지능 아동 교육 사업’ 성공 경험을 바탕으로 약 80만명의 경계선 및 느린 학습자를 대상으로 체계적인 교육서비스를 제공할 예정이다.

아울러 프로그램을 제공하는 전문 상담사는 아동 및 발달 분야의 전공 멘토로 구성됐다. 경계선 지능이나 학습 부진 아동 등 학습 동기가 낮아 성취 수준이 낮은 학생에게 1:1 전담 멘토를 통해 개인별 맞춤 교육서비스와 상담서비스 제공하고 학습 격차를 줄이도록 돕는다고 대교 측은 설명했다.

또한 ‘마이페이스’ 교육서비스를 이용하는 학생들에게는 대교에서 운영하는 아동 심리 및 진로 상담 전문기관 ‘대교드림멘토 상담센터’를 통한 전문적인 심리진단 서비스도 함께 제공한다. ‘아동청소년 심리 지원 서비스’ 바우처 이용도 가능하다.

대교는 ‘마이페이스’ 교육서비스 론칭 기념 이벤트를 진행한다. 4월 말까지 자녀 교육에 관심있는 학부모라면 누구나 무료 체험수업 및 할인 이벤트, 아동 유형 진단 이벤트 등에 참여할 수 있다.

대교 관계자는 “아이들에게 학습에 대한 흥미를 높여 학습 능력에 대한 자신감과 또래관계 및 사회적 기술 향상을 목표로 '마이페이스'를 선보이게 됐다”며 “전문 상담센터나 학습치료 기관과는 다른 차별화된 교육서비스를 원하는 시간과 장소에서 효율적으로 제공할 계획”이라고 말했다.

