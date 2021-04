세금 체납·대포차 일제 단속…서울시, 경찰청 등 5개 유관기관과 첫 합동 단속

9일 오전 7시부터 오후 5시까지 관계기관 직원 250여명 투입

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 25개 자치구, 서울경찰청, 한국도로공사와 합동으로 자동차세·고속도로 통행료 체납차량과 '대포차'를 집중 단속했다.

9시 서울시에 따르면 시와 관계기관은 이날 오전 7시부터 오후 5시까지 직원 250여명을 투입해 ‘서울시 전역’과 ‘구리남양주 톨게이트’에서 자동차세, 과속 및 신호위반 교통위반 과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 체납한 차량과 범죄 악용 우려가 있는 일명 '대포차'에 대해 처음으로 일제 단속을 실시했다.

이날 단속에는 서울시 38세금징수과 조사관 등 총 250여명의 직원과 번호판인식시스템 장착차량 50대, 경찰 순찰차 및 싸이카 33대, 견인차 등이 투입됐으며 단속 현장에서 체납차량이 적발될 경우 납부독려를 하고 납부가 되지 않으면 즉시 번호판을 떼서 영치하고 차량을 견인했다.

서울시 관계자는 “그동안 코로나19 상황으로 유관기관 참여 합동단속을 자제해 왔으나, 기관별로 자동차 관련 체납액이 누증되고 있고 상습 체납자에게 경종을 울릴 필요가 있어 불시에 단속을 실시하게 됐다”고 말했다.

구리시 소재 ‘구리남양주 톨게이트’에서는 톨게이트 이용 차량을 대상으로 세금이나 교통 과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않고 수십 건에서 수백 건을 체납한 채 고속도로를 이용하는 얌체 체납차량을 적발하기 위한 특별단속이 실시됐다. 서울시 등록된 자동차는 약 315만 여대로 자동차세를 2회 이상 미납한 차량은 9만 4000대로 체납세액은 총 454억원이다

폐업법인 차량 및 상습·고액 체납차량에 대해서는 사전조사를 실시하고 차적지나 주차장소를 찾아내 지방세징수법에 근거해 즉시 강제견인 했다. 이번 단속에서 번호판이 영치된 차량은 영치증에 기재되어 있는 구청 세무부서나 경찰서를 방문해 체납액을 모두 납부해야 번호판을 되찾을 수 있다.

경찰관계자는 “이번 합동단속을 통해 자동차 과태료를 상습 체납한 교통법규 위반자에 대해 차량 운행을 제한해 시민의 안전을 도모하고, 과태료 징수율 제고 및 시민 준법의식 함양으로 선진교통질서 확립에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

이병한 서울시 재무국장은 “서울시는 조세정의 실현을 위해 강력하고 다양한 체납징수 활동을 전개해 오고 있으며 향후에도 유관기관 합동단속을 통해 시민의 납세의식 고취와 체납차량 단속의 실효성을 더욱 높일 것”이라며 “자동차세, 과태료 체납에 이어 고속도로를 이용하면서 통행료 조차도 내지 않는 비양심 체납자는 강력한 법집행을 통해 성실 납세자가 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 끝까지 추적하여 반드시 징수하겠다”고 말했다.

