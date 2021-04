故 조양호 회장 2주기 추모식…조현아 불참

[아시아경제 이동우 기자] 한진그룹은 고(故) 조양호 회장의 2주기 추모식이 8일 경기도 용인시 하갈동 소재 신갈 선영에서 차분한 분위기 속에서 진행했다고 밝혔다.

추모식에는 조원태 회장과 이명희 전 일우재단 이사장, 조현민 한진 부사장 등 한진일가와 그룹 고위 임원단 등 100여명이 자리를 함께했다. 조현아 전 대한항공 부사장은 지난해에 이어 올해에도 참석하지 않았다.

코로나19 상황을 고려해 별도의 외부 행사는 진행하지 않았다. 조 회장과 이 이사장 등 가족은 추모행사에 앞서 이날 오전 강원도 평창 월정사를 찾아 고인을 추모했다.

조양호 회장은 2003년 한진그룹 총수에 오른 후 대한항공을 글로벌 항공사로 성장시켰지만 말년에 사내이사 연임에 실패하는 등 시련을 겪으며 2019년 4월 8일 미국 로스앤젤레스(LA)의 한 병원에서 폐섬유화증으로 별세했다.

경영권을 이어받은 조 회장은 조현아 전 부사장을 비롯한 사모펀드 KCGI, 반도건설 등 이른바 3자연합과 경영권 분쟁에 돌입했다. 조 회장은 지난해 주주총회에서 경영권 방어에 성공한 이후 이달 초 KCGI가 주주연합간 공동보유계약을 해지하며 3자연합으로부터 승리를 거뒀다.

조 회장은 오는 24일 회장 취임 2주년을 앞두고 한진그룹 재편에 속도를 낼 방침이다. 대한항공이 KDB산업은행에 제출한 ‘인수합병 후 통합 전략(PMI)’에 따르면 아시아나항공 인수 후 2년 안에 완전히 흡수해 하나의 회사로 통합한다는 구상이다. 특히 양사의 중복되는 지상조업 및 IT 계열사를 하나의 회사로 통합해 몸집 줄이기에 나선다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr