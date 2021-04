우리금융, 직원·고객 대상 '으쓱(ESG) 캠페인' 실시

[아시아경제 송승섭 기자] 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 10,700 전일대비 50 등락률 +0.47% 거래량 2,423,245 전일가 10,650 2021.04.08 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "과도하게 주춤한 우리금융, 1Q '깜짝 실적' 간다"코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지 close 는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 ESG 기업문화 확산을 위해 임직원과 고객을 대상으로 ‘으쓱(ESG) 캠페인’을 실시한다고 8일 밝혔다.

우리금융 전 직원은 ESG 인식 개선을 위해 ESG 경영에 동참키로 서약한다. 사내 메일을 통해 대내외 ESG 주요동향에 대한 교육을 받고, PC 화면보호기에 친환경 실천사항 등 ESG 관련 콘텐츠를 상시 노출해 홍보와 교육 효과도 높일 예정이다.

또 개인 컵 사용 등 일회용품 줄이기, 자리비울 때 모니터 끄기, 쓰레기 분리수거 등 환경보호 활동도 펼친다. 친환경 활동 사진을 찍고 SNS에 올리면 추첨해 친환경 제품을 증정하는 이벤트도 진행된다.

하반기에는 비대면 걸음 기부 캠페인도 시작한다. 모바일 애플리케이션(앱) 빅워크를 활용해 임직원들의 걸음 수에 비례해 기부금이 적립되고, 적립된 기부금은 환경보호 단체에 기부한다.

고객을 대상으로 환경보호 문화 조성에도 나선다. 고객들에게 발송하는 디지털 고지서 내 종이 절약 내용을 담은 환경보호 이미지를 표기하고, 디지털 포스터에는 ESG 홍보 콘텐츠를 노출시켜 내점고객에 ESG를 알린다는 계획이다.

손태승 우리금융그룹 회장은 “다양한 이해관계자의 ESG 동참을 유도하고 대내외에 확산시키고자 한다”며 “앞으로도 다양한 활동을 전개해 ESG 경영을 강화해나갈 것”이라고 강조했다.

