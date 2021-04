강서구 마곡 1공구 새로운 지적공부 시행

강서구, 마곡 도시개발사업 구역 1공구 지적공부 정리 시행...기존 3239필지 지적공부 폐쇄, 470필지 새로 작성

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 마곡 도시개발사업 구역 1공구의 개발 사업이 완료됨에 따라 새로운 지적공부를 시행한다고 밝혔다.

정확한 지적공부와 신뢰성 있는 부동산종합정보를 제공, 주민들의 재산권 행사와 보호에 기여한다는 취지다.

지적공부는 땅의 정보와 내용을 공적으로 증명하는 장부로 토지의 위치, 모양, 지번, 경계 등 정보를 기록한 것이다.

이번에 지적공부가 새로 확정된 마곡 도시개발사업 구역 1공구는 마곡동 1-2번지 일원 254만237.4㎡ 규모 부지다.

이는 마곡지구 전체의 69.3%에 해당하는 면적이다.

기존의 총 3239필지(252만5545.1㎡)의 지적공부는 폐쇄됐고 470필지가 새로 작성·등록됐다.

사용목적(지목)별로는 대지가 전체면적 55%(287필지, 140만3346.6㎡)를 차지했고 공원 23%(61필지, 577,225㎡), 도로 17%(97필지, 44만3481.8㎡), 학교 3%(7필지, 6만8946.4㎡) 등이다.

새로 시행된 지적공부는 총 8종으로 ▲토지대장 ▲대지권등록부 ▲공유지연명부 ▲지적도 ▲경계점좌표등록부 ▲토지이용계획서 ▲개별공시지가확인서 ▲건축물대장이다.

이번 지적공부 정리 시행으로 해당 지역 토지 소유자는 새로 확정된 지적공부를 발급받아 소유권 이전등기 등 재산권 행사를 할 수 있게 됐다.

구는 마곡 도시개발사업 구역 2·3공구에 대한 지적공부 정리 작업도 내년 12월까지 마무리할 예정이다.

구 관계자는 “마곡 도시개발사업 구역 내 미준공 토지에 대해서도 서울주택공사와 긴밀히 협의해 조속한 시일 내에 사업을 마무리 하도록 노력하겠다”며 “주민들의 재산권 행사에 어려움이 없도록 사업 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.

자세한 문의는 강서구청 부동산정보과로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr