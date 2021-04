[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 8일 산청군 생비량면 권수덕(67), 김근자(63)씨 농가에서 산마늘 수확이 한창이다.

산청 산마늘은 지리산의 청정한 자연환경에서 무농약, 친환경 재배로 생산되며 다른 지역에 비해 20일 정도 일찍 맛볼 수 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr