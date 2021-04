[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이시영이 화사한 미모를 뽐내며 근황을 전했다.

최근 이시영은 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 가벼운 봄 옷 차림의 이시영은 여유로운 표정으로 일상의 편안함을 담아내는 포즈를 취하고 있다.

이를 본 누리꾼들은 "완벽하다","점점 이뻐지네","언제봐도 예뻐요"라는 댓글을 달았다.

한편, 이시영은 2017년 9월에 외식사업가와 결혼했다. 이후 2018년 1월에 아들 정윤 군을 품에 안았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr