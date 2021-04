에어부산, 7년 연속 김해공항 이용객 점유율 1위

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,715 2021.04.08 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 에어부산, 기업우대 프로그램 전면 개편…"추가 할인 제공"에어부산, 안병석 대표이사 신규선임에어부산, 안병석 대표이사 체제 공식 출범 close 은 지난해 김해국제공항에서 승객 256만여 명을 수송하며 김해공항에서 가장 많은 탑승객을 기록했다고 8일 밝혔다.

이는 전체 김해공항 이용객(723만 5천652명) 중 35.5% 수준으로 김해공항 운항 항공사 중 가장 높은 이용객 점유율이다. 에어부산은 2014년부터 7년 연속 김해공항 이용객 점유율 1위를 유지하며 남부권 대표 항공사의 입지를 지속적으로 강화하고 있다.

에어부산은 지난해 코로나19 여파로 전체 승객은 56%, 국제선 승객은 87% 감소하며 이용객이 크게 줄었지만 지역민들의 항공 교통편익을 위해 노력했다.

지난해 4월 중단된 김해공항 국제선 운항을 6개월 만에 부산-칭다오 노선을 재개하며 부산의 하늘길을 다시 열었다. 이는 현재까지도 인천공항을 제외한 유일한 지방공항 출도착 국제선이다. 국내선도 항공사 중 유일하게 부산-김포, 부산-제주 노선을 매일 왕복 10회 이상 운항하고 있다.

에어부산은 코로나19로 당분간 본격적인 국제선 운항 재개가 어려울 것으로 판단해 국내선 및 무착륙 비행 확대를 통한 매출 증대로 위기극복에 나설 방침이다. 지난달 28일부터는 울산-김포, 울산-제주 노선 운항 편을 대폭 증편해 매일 왕복 3~4회 운항하고 있으며 부산-김포, 김포-제주 노선도 임시편 추가 편성을 통해 이달 국내선 항공편을 늘릴 계획이다.

이달 중 국내 항공사 중 처음으로 초·중·고등학생을 대상으로 한 ‘무착륙 학습비행’을 신규 출시할 예정이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr