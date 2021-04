[클릭 e종목]"대우건설, 1분기 주택 중심 양호한 실적 기대"

하나금융투자보고서

[아시아경제 이민지 기자]하나금융투자는 8일 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,490 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,912,217 전일가 6,490 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘봄 기운’ 도는 분양시장…9일까지 전국 1만1000여 가구 공급[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일대우건설, 2283억 규모 오피스텔 신축 수주 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7700원을 유지했다. 상반기 국내 주택사업을 바탕으로 안정적인 매출 성장이 기대된다는 판단에서다.

1분기 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,490 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,912,217 전일가 6,490 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘봄 기운’ 도는 분양시장…9일까지 전국 1만1000여 가구 공급[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일대우건설, 2283억 규모 오피스텔 신축 수주 close 은 매출액 2조1354억원, 영업이익 1614억원을 기록해 전년대비 각각 8%, 34% 늘어날 것으로 추정된다. 영업이익 기준으로는 시장 기대치를 10% 상회하는 수준이다. 윤승현 하나금융투자 연구원은 “지난해 2019년 주택 분양은 2만1000세대로 지난 2018년 대비 80% 증가했기에 1분기부터 안정적인 실적 기여가 예상된다”고 말했다.

해외 사업은 지난해 말 수주한 이라크 알포 항만(잔고 2조9000억원) 프로젝트는 하반기 이후부터 점진적으로 매출화될 것으로 예상된다. 나이지리아와 모잠비크 LNG 플랜트 또한 약 1년의 설계 기간을 고려했을 때 상반기 실적 기여는 높지 않을 것으로 전망된다. 지난해 4분기 이익 서프라이즈에 기여했던 베트남THT 매출은 상반기 아파트 잔여 매출 700억원, 하반기 빌라매출 2000억원 인식이 예측된다.

1분기 주택 분양세대수는 약 4000세대로 추정된다. 애초 1분기 분양 계획세대수가 5000세대였음을 감안하면 약 1000세대가 4월 분양으로 이월된 것으로 파악된다. 주택 분양은 2~3분기에 집중될 것으로 예상되는데 최근 주택시장 업황을 고려하면 연내 주택공급 목표는 무리 없이 달성 가능할 것으로 관측된다.

윤승현 연구원은 “2년 연속 연 3만5000세대 주택 공급은 향후 2~3년간 외형 성장을 의미하고 있기에 긍정적”이라며 “자체 분양 사업의 경우 애초 일정대로 하반기 4100세대 분양(부산 범일, 양주역세권, 수원 망포)이 예상된다”고 설명했다.

이어 윤 연구원은 "하반기의 경우 지난해 상반기 분양한 1만4000세대의 매출이 본격화되며 주택매출 성장 속도는 더욱 가팔라질 것"이라며 "해외 사업을 포함할 때 연내 전사 실적은 상저하고 흐름이 기대된다"고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr