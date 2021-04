김어준, 출구조사에 "재산 지키기 위한 시민들 선택…누굴 탓하겠나"

자신이 진행하는 방송서 "존폐위기 걸린 거 아니냐" 농담

[아시아경제 임주형 기자] 교통방송(TBS) 시사 프로그램 '김어준의 뉴스공장'(뉴스공장)을 진행하는 방송인 김어준 씨가 4·7 재·보궐선거 방송3사 출구조사에서 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 승리하는 결과가 나온 것에 대해 "자신의 재산을 지키기 위한 시민들의 선택"이라고 주장했다.

김 씨는 7일 오후 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "멘붕이다"라며 이같이 말했다.

이어 "이 결과를 어떻게 받아들여야 할지 참담하다"라면서도 "누굴 탓하겠나. 다시 밭 갈아야죠. 참담한 마음에 할 말을 잃게 된 오늘이지만 모두 기운 내자"라고 덧붙였다.

김 씨는 이날 자신이 진행하는 TBS '뉴스공장'에서도 오 후보에 대해 "10년 동안 무직으로 고생하시다가 10년 만에 돌아오시게 됐다"고 평가한 바 있다.

그는 "보궐선거가 임기 1년짜리이긴 하나 숫자가 임팩트가 있어서 이렇다는 얘기는 진보 지지층은 (투표에) 안 나왔다는 얘기"라며 "이번에는 숫자 결집도로 보면 보수 지지층은 아주 결집해서 투표율을 높여온 것이고, 투표율 50% 이하여야 민주당이 유리했던 것"이라고 분석했다.

또 김 씨는 "우리 '뉴스공장'이 존폐 위기에 걸려 있는 게 아니냐"며 "오 후보가 당선되면 우리는 프로그램 색깔도, 완전히 코너도 바꿔야 할 것"이라고 주장하기도 했다.

이날 유튜브 채널에서 진행된 개표방송에서 일부 누리꾼들은 김 씨를 향해 "당신들이 자초한 것", "김어준 그만 볼 듯" 등 김 씨를 비꼬듯 비판하는 글을 남기기도 했다.

한편 오 후보는 지난 2월 한 매체와 인터뷰에서 TBS에 대한 예산 지원 중단 가능성을 거론한 바 있다. 당시 그는 "시장이 되면 바로 잡을 건 바로 잡아야 한다"며 (TBS에) 예산 지원을 안 하는 형태가 될 수 있다"고 언급했다.

해당 발언과 관련해 오 후보는 지난달 23일 국회 기자회견에서 "그 프로그램(뉴스공장)의 편향성을 지적하는 과정에서 나온 표현"이라며 "'한다'라는 표현을 쓰지 않고 '할 수도 있다'라고 경고한 셈"이라고 설명했다.

지난달 28일 '연합뉴스'와 인터뷰에서는 "김어준 씨가 (뉴스공장을) 계속 진행해도 좋다"면서도 "다만 (시사 프로그램이 아닌) 교통정보를 제공하라"고 꼬집기도 했다.

