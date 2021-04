박영선 "모든 것 받아들이겠다" 출구조사 결과 승복

[아시아경제 전진영 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보는 4·7 재보궐선거 지상파 3사 출구조사 결과 발표 후 “ 모든 것을 받아들이면서 가겠다”며 결과에 승복했다.

박 후보는 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 기자들과 만나 “진심이 승리하기를 바라면서 끝까지 응원해줬던 시민 여러분에게는 무한한 감사를 드린다”며 이같이 밝혔다.

그러면서 “회초리를 들어주신 시민 여러분에게는 겸허한 마음으로 모든 것을 받아들이며 가겠다”고 말했다.

박 후보는 향후 계획 등을 묻는 취재진의 질문에는 답하지 않았다.

이날 방송 3사(KBS, MBC, SBS)는 한국방송협회 산하 KEP(Korea Election Pool, 방송사공동예측조사원회)가 실시한 서울시장 보궐선거 출구조사 결과를 오 후보 59%, 박 후보 37.7%라고 공표했다. 이번 조사는 입소스, 코리아리서치인터내셔널, 한국리서치 등 3개 조사기관이 수행했으며 오전 6시부터 오후 7시까지 서울 50개, 1만114명을 대상으로 진행됐다. 표본오차는 95%신뢰수준에 ±1.7%포인트다. 사전투표 결과는 반영되지 않았다.

