[아시아경제 공병선 기자] 평화산업 평화산업 090080 | 코스피 증권정보 현재가 1,110 전일대비 15 등락률 +1.37% 거래량 217,469 전일가 1,095 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 평화산업, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 5.81% ↑요즘 수소관련 굉장히 많이 나오죠? 또! 수소에요! 상용 충전소 설립!평화산업, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 10.57% ↑ close 은 계열사인 평화씨엠비에 대해 46억원 규모의 채무 보증을 결정했다고 7일 공시했다.

이는 자기자본 대비 18.16%에 해당하는 액수다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr