선거 전날 "오세훈 암살하겠다, 방해하면 죽일 것" 협박 글·칼 사진…경찰 수사 착수

6일 온라인 커뮤니티에 게재

"선거 당일 암살할 것" 협박

해당 글 현재 삭제된 상태

[아시아경제 임주형 기자] 한 인터넷 커뮤니티에 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 암살하겠다는 글이 올라와 경찰이 수사에 착수했다.

7일 복수 매체 보도를 취합하면, 서울 용산 경찰서는 이날 "인터넷 커뮤니티에 오 후보 암살 예고 글이 올라와 수사에 착수했다"고 밝혔다.

해당 글은 전날(6일) 오후 8시40분께 한 인터넷 커뮤니티에 게재됐다. 해당 글을 작성한 누리꾼은 도검 사진과 함께 "4월7일 오세훈을 암살하겠다"고 주장했다.

그러면서 "오세훈은 수상택시 적자, 세빛섬 적자, 2011년 폭우사태 대처 미흡, 무상급식 반대를 하며 한 도시를 대표하는 서울시장 직을 직무유기했다"며 "오세훈의 죽음은 우리와 서울 시민 모두의 염원"이라고 주장했다.

또 "우리는 이미 나이프를 구매했으며 암살 실패 시 대비책까지 준비했다"라며 "우리를 방해하는 자는 누구든 죽을 것"이라고 말하기도 했다.

해당 글은 현재 삭제된 상태다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr