진주시 배달앱 정식 출시 시연회 개최

중개수수료 2%, 모바일 진주사랑상품권 온라인 결제 가능

소비자에겐 편리하고 소상공인에겐 착한 중개수수료로 이득



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 ‘진주형 배달앱’ 출시에 앞서 7일 오전 시연회를 개최했다고 7일 밝혔다.

시청 문화강좌 실에서 개최된 시연회에는 가맹점을 대표해 한국외식업중앙회 진주시지부와 진주시소상공인연합회에서 참석했고, 소비자를 대표해 진주시봉사단체협의회와 청년 정책위원회, 청년 네트워크에서 참석해 배달앱 시연을 지켜봤다.

시의 진주형 배달앱 운영 사업은 일반 상용 배달앱 이용 시 6∼12%에 이르는 중개수수료를 2%로 낮춰 지역 소상공인의 경영 부담을 덜어주기 위해 지난해 4월부터 계획한 사업이다.

지난해 11월 공모를 거쳐 업무협약을 체결한 후 자체 배달앱 구축, 진주사랑 상품권 결제 수단 탑재 등을 완료한 ‘배달의 진주’와 ‘딩동’은 3월 10일부터 29일까지 시범운영으로 오류 수정과 시스템 안정화 작업을 거쳐 8일 정식 출시한다.

현재 ‘배달의 진주’ 500여개, ‘딩동’ 400여개의 가맹점에서 배달서비스를 이용할 수 있으며, 모바일 진주사랑상품권으로 앱에서 바로 결제도 가능하다.

특히 모바일 진주사랑상품권은 10% 할인된 가격에 살 수 있어 소비자에게 혜택이 크다.

진주형 배달앱은 직접 개발·운영하는 방식에 비해 앱 개발 비용, 민간대행사 위탁 등으로 인한 재정부담 발생 없이도 민간의 기술과 경험을 적용할 수 있어 관리·운영상 전문성 높은 경쟁력을 갖추고 있고, 소상공인들의 과도한 수수료 부담을 덜고 경영안정을 이룰 수 있도록 2%의 저렴한 수수료로 제공한다.

시는 배달앱 활성화를 위한 행정적 지원과 홍보 등을 담당하며, 지역화폐인 진주사랑상품권 결제 연계 및 이용 활성화를 위해 지난 1월 100억원을 조기 발행한 데 이어 추후 지속해서 발행해 나갈 것이라고 밝혔다.

조규일 시장은 “진주형 배달앱은 어려움을 겪고 있는 소상공인에게는 착한 중개수수료로 부담을 덜어주고 모바일 진주사랑상품권으로 비대면 결제가 가능해 소비자도 편리하게 이용할 수 있다”며 시민들의 이용을 당부하면서 “코로나 위기를 극복하고 지역경제 회복을 위해 시에서도 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr