아기 놔두고 명품 지갑 냄비·훔친 보모…발각되자 "급여 달라" 적반하장

온라인 커뮤니티 '보배드림'에 사연 올라와

"다른 곳에 일하러 가지 않을지 걱정 된다"

[아시아경제 임주형 기자] 한 집에 거주하며 아기를 돌봐주는 '입주 베이비시터'(보모)가 도둑질을 하다가 발각됐음에도, 사과는커녕 오히려 급여를 달라며 요구하는 적반하장 태도를 보인 사건이 알려지면서 공분이 커지고 있다.

6일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 '도둑 베이비시터'라는 제목의 글이 올라왔다.

해당 글을 작성한 누리꾼 A 씨는 "출산 30일, 월급 400만원에 입주 베이비시터를 들였다"며 "(베이비시터가) 오신 첫날부터 10일 정도, 아이는 자지러지게 울어도 휴대전화만 보면서 (아기를) 돌보지 않고 집안 곳곳을 뒤지며 우리 집 물품을 수색하고 챙겼다"고 운을 뗐다.

이어 "베이비시터가 물건을 훔쳐 가는 것을 알게 된 것은 친정엄마가 택배 확인을 위해 문 앞 양수기함을 열어보다 보따리를 발견했기 때문"이라며 "그때부터 동영상을 촬영했다"고 설명했다.

A 씨에 따르면 보모가 A 씨 집에서 훔친 물건은 500원짜리 동전부터 명품 지갑, 의류, 전자제품, 냄비, 이불, 장난감 등 다양했다.

이에 대해 A 씨는 "저희 방 5곳을 안 뒤진 곳이 없었고, 자주 만지는 용품은 손은 안 대고 가져가도 모를 물건부터 차근차근 챙긴 것"이라며 "경찰을 불러 바로 현행범으로 잡았다"고 덧붙였다.

그러나 도둑질을 하는 모습이 발각됐는데도 불구, 보모는 태연하게 행동을 한 것으로 전해졌다. 도둑질을 한 현장에서 식탁 의자에 다리를 올리고 아무 말도 하지 않는가 하면, 경찰 조사를 받고 난 뒤에도 '일한 시간 동안 급여를 계산해 달라'며 요구하는 문자를 보냈다는 것이다.

A 씨가 게재한 문자 내용을 보면, 해당 보모는 "제가 잘못 생각해서 죗값을 달게 받겠습니다"라면서도 돌연 "일당 값은 계산해 주셔야 되는 것 아니냐. 지난달 16일부터 2일까지"라고 요구한다.

A 씨는 "아이 보는 것도 엉망이라 일을 그만해 달라고 말하려던 참이었는데 이런 일이 벌어졌다. 제대로 처벌이 될지 모르겠다"며 "제 아이를 도둑에게 맡겼다는 사실에 죄책감이 크고, 이 베이비시터가 다른 곳에 일하러 가지는 않을지 걱정된다"고 우려를 전했다.

해당 글을 본 누리꾼들은 "가관이다. 문자를 보니 죄책감을 아예 못 느끼는 것 같다", "저런 사람이 어떻게 아이 돌보는 일을 구할 수 있었을까" 등 황당하다는 반응을 보였다.

