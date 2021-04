코로나로 더 힘들죠? 새울본부, 어려운 이웃에 코로나19 ‘필수품’·지역특산품 선물

울산 울주군 서생면 250세대에 방역 마스크와 서생미역 전달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 힘들 때 이웃의 힘이 더 컸다. 새울본부가 회사 주변 소외계층 주민을 위해 코로나 시대 생필품과 건강 식품을 선물했다.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 이상민)는 7일 오전 울산시 울주군 서생면의 저소득층과 복지 사각지대 소외계층 250세대에 방역 마스크(KF94)와 지역특산 서생미역을 전했다.

새울본부는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 어려운 이웃을 돕기 위해 1150만원 상당의 KF94 마스크 6250개, 생미역 250개를 이웃 저소득층과 차상위 계층 250세대에 전달했다.

이상민 본부장은 “코로나19 상황의 장기화로 침체한 지역경제와 생활환경이 더욱 어려워진 이웃에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이 본부장은 “앞으로도 새울본부는 이웃에 사랑을 전하고, 지역에 희망을 주는 활동을 꾸준히 펼쳐나갈 것을 약속한다”고 말했다.

새울본부는 향후 발전소 주변 지역 경제 활성화와 취약계층에 실질적인 도움이 될 수 있도록 다채로운 지원활동을 펼칠 계획이다.

