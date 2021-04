제7회 대한민국 예술문화 스타대상 구인모 거창군수 문화발전 공로 대상 수상

군정 목표 아래, 문화·관광·체육 도시로서의 육성과 발전에 기여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 구인모 거창군수가 대한민국 예술문화 스타 대상 조직위원회에서 주최한 '제7회 대한민국 예술문화 스타 대상 시상식'에서 문화발전 공로 대상(4명)을 받았다고 7일 밝혔다.

신도림테크노마트 그랜드볼룸에서 개최된 시상식에서 대상은 문화예술 발전에 중추적인 역할과 진흥에 이바지한 사회 각 분야의 인물을 부문별로 선정해 수여하는 상으로, 구 군수는 지역 문화예술 및 관광산업의 육성과 발전에 이바지한 공을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

민선 7기 2년 9개월 동안 구 군수는 ‘품격있는 문화관광’이라는 군정 목표 아래, 문화·관광·체육 도시로서의 자긍심을 높이기 위한 여러 사업을 펼쳐왔다.

거창 국제연극제 정상화, 거창문화센터 전면 리모델링, 거창 창포원 조성 등 지역의 관광 브랜드 가치를 높였다.

또한 거창 거열산성 국가사적 지정, 가야사 복원사업 등 문화유산 보존에 적극적으로 나서며 지역의 전통문화를 전승, 발전시켜 나가고 있다.

구 군수는 “문화와 관광이 공존하는 거창의 발전을 위해 앞으로도 노력하겠으며, 거창이 우리나라를 대표하는 문화, 관광의 중심도시가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 수상 소감을 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr