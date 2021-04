산림복지진흥원, 영주 산림치유원서 ‘숲 태교’ 프로그램 운영

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국산림복지진흥원은 이달부터 6월까지 경북 영주시 봉현면 국립산림치유원에서 임신부를 대상으로 숲 태교 프로그램 ‘숲에서의 첫 교감’을 운영한다고 7일 밝혔다.

숲 태교 프로그램은 코로나19 고위험군인 임신부를 위한 비대면 산림복지서비스의 일종으로 생애주기별 산림복지서비스의 첫 단계인 숲 태교로 태아에 대한 애착을 형성하고 임신부의 스트레스 완화로 건강한 출산을 지원하기 위해 진행된다.

주요 프로그램은 ▲차와 함께 하는 치유 이야기(초음파 나무 액자 만들기·치유 미술 이야기) ▲내 손 안에 숲(산전 스트레칭·마사지) ▲콩닥 콩닥 두 개의 심장(숲 속 요가·태담 명상) ▲힐링 온 앤 오프(숲길 자율탐방) 등으로 구성된다.

산림복지진흥원은 총 5회에 걸쳐 프로그램을 진행할 예정이다. 프로그램 참여인원은 총 30명이며 예천지역 주민을 대상으로 한다.

기타 자세한 내용은 산림치유원 홈페이지를 참조하면 된다.

한편 경북 영주·예천 소재의 산림치유원은 2016년 개원한 후 지난달 말 현재 25만여 명의 국민이 방문해 맞춤형 산림치유 프로그램을 체험했다.

