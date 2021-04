중기중앙회, 산업·특별위원회 위원장 위촉…"현장애로 발굴"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 7일 서울 여의도 중기중앙회에서 '산업·특별위원회 위원장 위촉식'을 열고 중소기업과 협동조합의 현안 해결에 적극 나서기로 했다.

이날 위촉된 위원장들은 분야별 전문성과 업종 대표성을 고려해 새로운 시각을 지닌 인사들로 구성됐다. 앞으로 2년간 전문성과 현장체감을 바탕으로 중소기업과 협동조합의 현장애로를 발굴·대변하는 역할을 수행하게 된다.

중기중앙회는 내실 있는 위원회 운영 및 운영성과 제고를 위해 위원회 성과 점검을 거쳐 위원회를 기존 총 33개에서 28개로 개편했다.

변화된 정책수요와 현안이슈 대응을 위해 ▲환경정책 ▲섬유산업 ▲혁신조달 3개 위원회를 신설했다. 현안과 기능이 중복되는 8개 위원회는 통합·폐지했다.

김기문 중기중앙회장은 "정치·경제 환경이 어려운 시기인 만큼, 산업·특별위원회에서 중소기업과 협동조합의 현안이 해결될 수 있도록 선제적으로 대안을 제시하는 데 힘써달라"고 당부했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr