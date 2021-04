무안군, 보건소 방문 없이 ‘금연 ON’

비대면 모바일 금연 클리닉 앱 운영

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 1일부터 코로나19로 위축된 지역주민들의 건강증진을 위해 모바일 금연 클리닉 애플리케이션 ‘금연 ON’을 운영하고 있다고 7일 밝혔다.

금연 ON은 금연 상담사의 지원을 받는 비대면 금연 클리닉 방식으로 운영되는 앱으로 금연응원단과 함께 금연 목표를 설정해 흡연 욕구를 떨어뜨리고 금연 의지를 다질 수 있도록 구성돼 있으며, 커뮤니티 화면을 통해 보건소 공지사항 확인과 금연 일기 작성도 가능하다.

또한 등록자는 보건소 방문 없이 금연 보조용품을 우편으로 받을 수 있으며, 이후 전화와 금연 ON을 통해 금연 상담사의 비대면 상담을 받을 수 있다.

신청은 무안군민뿐만 아니라 학생, 군 장병 등 무안군 관내에서 생업에 종사하거나 생활하면서 금연을 하고자 하는 주민이면 누구나 가능하다.

금연 ON 사용을 원하는 경우 스마트폰 앱 검색 또는 QR코드를 통해 앱 설치 후 거주지를 무안군으로 설정해 무안군보건소 금연 클리닉에 등록하면 된다.

김산 군수는 “흡연은 코로나19 위험요인으로 관리하는 만큼 주민 건강증진과 감염병 확산 방지를 위해서는 담배와의 거리두기가 꼭 필요하다”며 “클리닉에 참여하는 모든 분의 금연 성공을 기원한다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr