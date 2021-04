숨은 감염자 찾기 '총력'…"무증상자도 보건소서 무료검사"

"보건소 선별진료소와 임시선별검사소 기능적 차이 없어져"

[아시아경제 김지희 기자] 전국 모든 보건소에서 사회적 거리두기 단계나 증상 유무 등에 관계없이 누구나 무료로 코로나19 진단검사를 받을 수 있게 된다. 최근 코로나19의 확산세가 높아지는 가운데 숨은 감염자를 빠르게 찾아내 4차 유행을 차단하겠다는 복안이다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 7일 코로나19 정례브리핑에서 "보건소 선별진료소에서도 거리두기 단계나 지역, 증상, 역학적 연관성과 구분 없이 검사가 가능하도록 안내할 예정"이라고 말했다. 윤 반장은 "현재 검사의 주요 장소는 보건소의 선별진료소와 임시선별검사소인데, 보건소 선별진료소에서는 주로 사례정의에 부합하는 이들 중심으로 검사가 이뤄지고 임시선별검사소에서는 사례정의와 맞지 않다 하더라도 필요시 검사를 받을 수 있도록 했다"며 "이 때문에 같은 지역 내에서도 임시선별검사소에서 검사를 하는 경우와 보건소 선별진료소에서 검사를 하는 경우에 차이가 있어 혼란스럽다는 지적이 있었다"고 배경을 설명했다.

이 경우 선별진료소와 임시선별검사소의 기능적 차이는 거의 없어진다는 게 방역당국의 설명이다. 다만 임시선별검사소 대부분이 수도권에 집중된 만큼 비수도권은 보건소 선별진료소에서 주로 검사를 진행하게 된다.

윤 반장은 "무증상인 경우 비수도권은 보건소 선별진료소를 가더라도 검사를 받지 못하는 문제가 있었다"며 "검사의 접근성을 높이기 위해, 특히 비수도권에서 보건소 선별진료소를 찾아간다 하더라도 증상유무 구분 없이 검사를 받게끔 하는 조치"라고 전했다.

구체적인 시기는 아직 정해지지 않았다. 일단 당국은 전날 각 지자체 등과 관련 논의를 마무리하고 지침을 개정해 조속한 시일 내에 안내한다는 방침이다. 선별진료소 검사량 확대로 인한 인력 문제에 대해서는 중수본 등에서 필요 인력을 지원키로 했다.

다만 방역당국은 전국민을 대상으로 코로나19 진단검사를 의무화하는 방안은 아직까지 고려하지 않는다는 입장이다. 윤 반장은 "전국민 진단검사를 의무화하고 행정명령을 발동하게 되면 검사량이 늘어 검사기간도 상당히 길어질 가능성이 있다"며 "모든 국민에 의무화하는 부분은 아직까지는 고려하고 있지 않다"고 말했다.

이어 "현재 일부 지자체에서는 의사, 의료기관 등의 검사 권유가 있을 시에는 검사를 받도록 하는 조치를 시행 중"이라고 덧붙였다.

한편 이날 0시기준 코로나19 신규 확진자는 668명을 기록해 4차 유행의 우려를 높였다. 방역당국은 현재 4차 유행 진입 여부에 대해 "현재는 일단 판단하기는 조금 어렵지만 4차 유행으로 갈 가능성이 높아지고 있는 상황"이라며 "시나리오 예측이 맞지 않는 경우가 많아 예측을 하는 게 오히려 더 큰 혼란을 불러일으킬 수 있다고 판단해 말씀드리기 어려운 상황"이라고 전했다.

