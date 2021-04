잡목 없애고, 길 닦고…익산 토성 재정비

"토성의 전체적인 모습 조망할 수 있어"

문화재청과 익산시는 백제왕도 핵심유적 보존·관리사업의 하나로, 익산 토성을 재정비했다고 7일 전했다. 지난해 5월 정비계획을 세워 서문지 주변에 남아 있던 석벽 일부를 드러내 공개하고, 성 안팎의 잡목을 제거했다. 성 둘레 탐방로, 주차장, 성으로 오르는 길도 정비했다.

관계자는 "시야를 가리던 잡목이 제거돼 오금산(125m) 정상에 있는 토성의 전체적인 모습을 조망할 수 있게 됐다"라고 설명했다. "북으로는 미륵산과 미륵사지, 동으로는 용화산, 서로는 웅포 일대, 남으로는 왕궁리 유적까지 한눈에 들어온다"라고 덧붙였다.

익산 토성은 2016∼2018년 원광대 마한백제문화화연구소가 서문지를 비롯한 서쪽 성벽 일원에서 백제부터 고려에 이르는 유물을 수습하고 돌을 쌓아 올려 성벽을 만든 흔적을 확인하면서 주목을 받았다.

