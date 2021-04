[종합] 김어준 "신상 털어 모욕" 생태탕집 보도 비판…野 "민주당 나팔수"

김어준 "일반인 왜 그렇게 야비하게 때리나…그것도 특정후보를 위해서"

국민의힘 "공영방송 공공재 사유하고 권력에 상납한 폭거"

[아시아경제 한승곤 기자] '친여' (親與) 성향 방송인 김어준 씨가 7일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 일가의 2005년 내곡동 땅 측량 당시 오 후보를 목격했다고 주장한 '생태탕집' 신상을 보도한 언론을 두고 "왜 직접 겪고, 듣고, 아는 바를 있는 그대로 증언하기 위해 어렵게 용기낸 일반인들을 때리나"라고 강하게 비판했다.

김 씨는 이날 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에서 "특정 후보에 불리한 증언을 했다고 해서 일반인인 그들의 신상을 털어서 모욕주고, 협박하고, 보복하는 비열한 린치"라며 이같이 지적했다. 이어 "다툴거면 사실관계를 갖고 다투면 되는 것"이라며 "왜 자기를 지키기 힘든 일반인을 그렇게 야비하게 때리나. 그것도 특정후보를 위해서"라고 주장했다.

그러면서 "공직 출마한 특정 후보를 보호하겠다고 일반인들을 그렇게 난도질하는 게 어떻게 언론이 할 짓인가"라며 "약자인 일반인이 자신이 알고 있는 정치 문제에 대해 얘기하면, 그 일반인의 편에서서 제보자를 보호하고 그런게 언론이 할 일이 아닌가"라고 강조했다.

김씨는 "신상을 털어서 모욕을 주고, 입을 다물게 하고, 보복하고, 다른 사람도 겁나서 못나서게 하고, 정말 야비하다"며 "당신들이 부끄러운지 알리가 없다"고 거듭 비판했다.

한편 국민의힘은 전날(6일) 김어준씨에 대해 오 후보를 겨냥한 악의적인 익명 인터뷰를 잇달아 내보내고 있다며 거세게 반발했다.

오세훈 캠프 선대위의 김철근 대변인은 이날 논평에서 "여당이 불리한 이슈에는 '여당 해명방송'으로, 야당을 공격하는 이슈에는 '네거티브 특집방송'으로 쓰이는 방송, 이게 방송이냐"고 비판했다.

이어 "이런 막장방송을 트는 TBS에 연간 300억원의 서울시민 세금이 지원된다"며 "선전선동 방송의 배후에는 서울시를 장악한 민주당이 있다"고 주장했다.

주호영 원내대표는 이날 원내대책회의에서 생태탕집 모자의 인터뷰와 관련해 "아니면 말고식 인터뷰를 감행한 데 대해 선관위가 즉각 선거법 위반 여부 검토에 착수해야 한다"고 주장했다.

주 원내대표는 "사전투표가 시작되던 2일 인터뷰가 나갔으며, 반론의 기회를 주지 않고 일방적 얘기만 내보냈다는 점에서 대단히 악의적"이라고 지적했다.

또한 생태탕집 사장 아들이 5일 인터뷰를 하려다 취소한 것이 국민의힘의 협박 탓이라는 여권의 주장에 대해서는 "신중할 필요가 있다고 얘기한 것을 견강부회로 해석하는 것"이라고 지적했다. 이어 "사후에 증언과 관련해 어려운 일이 없기를 바란다는 충고"였다고 반박했다.

이종배 정책위의장은 5일 익명의 출연자 5명이 나와 국민의힘 후보와 관련한 인터뷰 한 것을 두고 "공영방송이란 공공재를 사유하고 권력에 상납한 폭거"라며 "민주당의 나팔수임이 확인됐다"고 지적했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr