과일리큐르 판매 비중 5배 상승

[아시아경제 임혜선 기자]하이트진로는 지난해 일본 소주 수출액(과일리큐르 포함)이 전년대비 약 23%증가했다고 7일 밝혔다.일본에 수출하는 주류제품 가운데 과일리큐르 판매 비중이 2019년 대비 지난해 5배 이상 상승했다.

여세를 몰아 하이트진로는 올해 일본 가정 시장을 적극 공략한다는 방침이다. 지난해 12월 일본 내 세븐일레븐, 미니스톱의 전국 점포에 참이슬 시리즈를 입점했고 올해 3월부터는 로손에서 판매를 시작했다. 향후 하이트진로는 공격적 마케팅과 영업력 확대를 통해 판매 채널을 더욱 다양화해 나갈 계획이다.

황정호 해외사업 총괄상무는 "일본의 경기불황 장기화에 따른 주류 시장 침체로 10년 가까이 일본 시장에서 감소세를 보였다"면서 "과일리큐르의 성장으로 지난해 반등에 성공한 만큼, 올해 일본 가정 시장을 잡겠다"고 밝혔다.

